Kanye West : Grosses disputes avec Kris Jenner et Kim Kardashian

En apparence, Kanye West est un mari et un père de famille comblé doublé d'un artiste à nouveau inspiré ! La réalité serait tout autre : Yeezy aurait récemment eu de grosses disputes avec Kim Kardashian et Kris Jenner. Les Kardashian sont inquiets et craignent le pire.

Le scoop est signé People ! Selon le site américain, Kanye West est en froid avec sa belle-mère Kris Jenner après plusieurs disputes. "'Elle voit à quel point il est imprévisible et est essentiellement inquiète pour la marque de sa fille [Kim Kardashian]. Elle essaie également d'être une bonne belle-mère, alors [Kanye] a de sérieux problèmes avec elle aussi. Tout le monde est très, très inquiet'", a confié une source non identifiée à People.

La source ajoute : "Kim essaie de le contrôler et de contrôler la situation, mais [Kanye] ne peut pas être contrôlé. Elle fait de son mieux pour le soutenir sur les réseaux sociaux, mais ça ne marche pas." Quant au papa de North, Saint et Chicago West, "il pense vraiment qu'il est Dieu et un génie et qu'il peut tout faire tout seul. Il aime énormément Kim, mais il ne pense pas qu'elle est un génie et il lui dit qu'il sait ce qu'il fait."

Kris Jenner, qui a eu vent des écrits de People, a réagi sur Twitter. La momager de 62 ans a écrit "Mensonges, Mensonges, Mensonges" et "Non... ce n'est pas vrai !" avec les liens des articles du site.