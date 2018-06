Kanye West : Il a proposé à Kim Kardashian de le quitter !

Kim Kardashian et Kanye West ont récemment fêté leurs 4 ans de mariage, une union secouée par plusieurs incidents et d'insistantes rumeurs de divorce. Le rappeur le confirme dans son nouvel album. Suite à ses propos controversés sur l'esclavage, Yeezy a suggéré à son épouse qu'elle pouvait le quitter... Cette dernière est restée.

Kanye West a fait son retour sur Twitter le 13 avril 2018 et y a annoncé la sortie de son nouvel album. Le sien, sobrement intitulé ye (le diminutif de son prénom), est disponible depuis vendredi 1er juin. L'artiste de 40 ans y a dédié une chanson, Wouldn't Leave, à son épouse Kim Kardashian et aux femmes "qui sont restées avec leurs mecs, dans les bons et les mauvais moments". Le plus récent des mauvais moments de Kanye West a eu lieu début mai. Kanye avait alors réagi aux menaces supposées d'un gang, mécontent de son soutien affiché à Donald Trump : "Je peux survivre à un passage à tabac (...) Quand on parle de 400 ans d'esclavage, 400 ans ? Ça ressemble à un choix !"

En chanson, Kanye révèle la réaction de Kim Kardashian après ses propos : "Ma femme m'appelle en criant, me dit : 'On va tout perdre !'. J'ai dû la calmer parce qu'elle ne pouvait plus respirer, je lui ai dit qu'elle pouvait me quitter maintenant, mais elle ne le voulait pas". Sur Wouldn't Leave, Kanye West mentionne également Tristan Thompson, le compagnon de Khloé Kardashian qui s'est montré infidèle au cours de sa grossesse.

ye compte sept morceaux. Kanye West, Kim Kardashian et leurs amis en ont fêté la sortie jeudi soir au cours d'une session d'écoute en plein air au Diamond Cross Ranch, à Jackson, dans l'État du Wyoming.