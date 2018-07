Kanye West, ses pensées suicidaires : "Je sais ce que c'est..."

Âgé de 41 ans, Kanye West est sans doute le rappeur le plus fascinant de ces quinze dernières années. Sa mégalomanie, son mariage avec Kim Kardashian, ses clips déments et ses collections de mode improbables peuvent distraire, mais sa discographie reste impeccable, entre expérimentations, grosses machines tubesques et introspection. Dernier exemple en date avec le court mais intense Ye, paru le 1er juin 2018. Le rappeur y évoque par exemple les difficultés dans son mariage, il sous-entend être bipolaire et parle déjà de suicide dans le stupéfiant I Thought About Killing You qui ouvre l'album. Il est de nouveau question de suicide dans les derniers tweets de l'artiste.

Passionné de mode, Kanye West vient de voir le documentaire McQueen d'Ian Bonhôte et Peter Ettedgui consacré au couturier Alexander McQueen. Ce dernier s'est pendu en 2010, à l'âge de 40 ans seulement. "J'ai vu le documentaire sur Alexander McQueen et je me suis retrouvé dans son parcours. Je sais que ce c'est que de vouloir reprendre le contrôle de sa vie même si le seul moyen pour ça est de se suicider", a d'abord écrit West sur Twitter.

Devant l'inquiétude exprimée par ses admirateurs, le rappeur a tenu à ajouter : "Pour être clair et ne pas rendre les choses bizarres : j'ai eu ce genre de pensées et je vais vous dire ce que j'ai fait pour rester heureux." Et la star d'ajouter, comme un clin d'oeil au célèbre "L'enfer, c'est les autres", de Sartre : "Comment ne pas se suicider, partie 1 : éviter d'être entouré de personnes qui vous donnent envie de vous tuer." Le rappeur passe ensuite à tout autre chose...