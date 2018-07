Kanye West : Son égérie arrêtée pour escroquerie après un rencard mortel

Mode et controverse vont de pair ! La dernière en date concerne indirectement Kanye West. Une de ses égéries a été arrêtée et est accusée du vol de la carte de crédit d'un homme mort d'une overdose, selon The Blast.

La disparition de la victime remonte à 2017. Shannade Clermont (24 ans), escort à l'époque, s'est rendue chez un client pour une prestation rémunérée (400 dollars selon une conversation par textos) et a quitté son domicile avec sa carte de crédit. Shannade (qui s'était alors présentée sous le nom d'Audrey) a ensuite effectué 20 000 dollars de dépense pour son loyer, des billets d'avion et des vêtements. Le titulaire de la carte a été retrouvé mort le lendemain de son rendez-vous avec elle, un décès provoqué par une overdose à la cocaïne et au fentanyl.

Shannade a donc été arrêtée pour escroquerie et usurpation d'identité aggravée. Elle a été libérée après le versement d'une caution de 100 000 dollars et a quitté le tribunal en silence, accompagnée de sa soeur jumelle Shannon.

Les deux bombes ont été révélées par leur participation à l'émission de télé-réalité Bad Girls Club. Elles ont ensuite été repérées par Kanye West, qui les a casté pour figurer dans ses deux dernières campagnes publicitaires, dont une pour la collection SEASON 6 de sa marque de vêtements, inspirée par son épouse Kim Kardashian.