Karidja Touré refusée d'un restaurant : "Il nous humilie devant tout le monde"

Dimanche 24 mars 2019, Karidja Touré a posté un message sur son compte Instagram pour relater sa mésaventure survenue à l'établissement du Café de l'Homme, dans le chic 16e arrondissement de Paris. Elle dit qu'elle et deux amies se sont vues refuser l'entrée et a donné plus de détails à LCI.

Ça ne va pas être possible pour vous

Karidja Touré a-t-elle été victime de racisme ? C'est ce qu'elle affirme en expliquant qu'elle avait prévu de dîner avec deux amies, une noire et l'autre d'origine équatorienne "mais elle est souvent prise pour une arabe", avant de finalement changer de plan car elles auraient du retard par rapport à leur réservation et voulaient donc finalement seulement boire un verre. Une fois à l'établissement, les problèmes ont commencé. "Il y a un membre de la sécurité et un physionomiste. On se dit bonsoir, il nous demande si on a une réservation. Je lui explique la conversation que mon amie a eue avant avec l'hôtesse [prévenue du changement de plan par téléphone, ndlr]. Pendant ce temps un monsieur se présente, il dit qu'il rejoint des amis, lui rentre tout de suite. Le physionomiste se retourne vers nous et dit : 'Ça ne va pas être possible pour vous'. Je lui réponds : 'Pardon, comment ça ?'. Je lui demande pour quelle raison et il répète 'ça ne va pas être possible pour vous ce soir'", a-t-elle relaté à LCI.

Un monsieur sort du restaurant, il se met à hurler

L'actrice de Bande de filles arrive tout de même à entrer et discute brièvement avec la fameuse hôtesse qui préfère aller chercher son responsable. Pendant ce temps, Karidja Touré cherche à savoir pourquoi on refuse de les installer et le physionomiste se montre incapable de répondre sauf que, lorsque deux femmes blanches arrivent, elles entrent tout de suite et l'amie de l'actrice lui signale que "c'est un délit de faciès". Les choses s'enveniment alors encore plus. "Soudain un monsieur sort du restaurant, il se met à hurler, il nous dit qu'on peut aller dans d'autres établissements. Il nous humilie devant tout le monde. Ma copine lui demande de quoi il se mêle. Et il part avec un autre homme en rigolant. J'avais les larmes aux yeux. En allant le lendemain sur LinkedIn, on s'est rendu compte que l'homme qui nous a dit d'aller voir ailleurs était en fait le directeur de la salle", affirme l'actrice. Un point que nie l'établissement.

Alors qu'elle souhaite faire des photos pour évoquer sa mésaventure sur Instagram, soudainement le physionomiste lui propose alors d'entrer mais l'actrice et ses amies refusent, écoeurées par la situation.

Il apparaît que notre version des faits diffère un peu

La direction du Café de l'Homme a réagi auprès de LCI. "Après analyse des enregistrements téléphoniques et des vidéos de caméra-surveillance, il apparaît que notre version des faits diffère un peu de celle rapportée par Karidja Touré. Elle s'est présentée en avance en indiquant qu'elle ne souhaitait plus dîner mais prendre un verre. Le ton est monté entre elle et le physionomiste, qui travaille pour une boîte extérieure (...) Les responsables réfutent tout délit de faciès et assurent que leur restaurant est ouvert à tous et qu'ils souhaitent joindre Karidja Touré pour lui présenter des excuses."

L'actrice, qui a signé l'essai Noire n'est pas mon métier, affirme toutefois que "ce n'est pas le physionomiste qui nous a le plus manqué de respect. Le problème vient du dessus". Elle envisage de porter plainte.