Karim Benzema en contact avec Emmanuel Macron : "On a mangé ensemble"

Alors que L'Équipe lui demande s'il espère que le nouveau chef de l'État pourra l'aider à revenir en équipe de France, Karim Benzema ne manque pas de glisser qu'il le connaît personnellement. "D'où ?", s'interroge le quotidien, visiblement surpris. "De Madrid, de Lyon même. Je l'ai déjà vu trois ou quatre fois. On a mangé ensemble. C'est un fan de foot. On a échangé. On est ensuite restés un peu en contact par messages", répond l'attaquant. Le papa de la petite Mélia détaille leur première rencontre "grâce à une connaissance commune à Lyon". "Je l'ai connu avant qu'il se lance. Mais on ne va pas commencer à en faire des tonnes là-dessus ! Je ne veux pas jouer sur ce terrain-là. Je n'attends rien de lui", se défend-il avant de lâcher une remarque bien pesée : "Mais ses phrases sur moi seront peut-être meilleures."

Karim Benzema fait ici référence, sans s'en cacher aux propos peu gracieux tenus par François Hollande à son égard. "Ils sont passés de gosses mal éduqués à vedettes richissimes, sans préparation. Ils ne sont pas préparés psychologiquement à savoir ce qu'est le bien, le mal", confiait l'ancien chef de l'État au sujet des footballeurs dans le livre Un président ne devrait pas dire ça... (ouvrage réalisé par les journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme). "Moralement, ce n'est pas un exemple", jugeait-il plus sévèrement encore Karim Benzema. L'attaquant avait fini par lui répondre après un match de Ligue des champions.

L'intégralité de l'interview de Karim Benzema est à retrouver dans L'Équipe en kiosques le 17 mai 2017.