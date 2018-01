Karim Benzema : La nouvelle photo de son fils qui fait beaucoup rire Booba !

Celui qui a sorti un nouvel album baptisé Trône le 1er décembre a publié deux commentaires qui ne devraient pas être du goût du sectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Depuis qu'il occupe ce poste, l'ancien Bleu n'a jamais aligné Karim Benzema. "On dirait il vient d'être recalé en EDF [équipe de France, NDLR] j'suis mort", a d'abord réagi Booba, avant d'ajouter : "Apprends-lui la Marseillaise direct sinon son avenir est incertain." Deux messages qui ont sans aucun doute bien fait rire Karim Benzema. On se souvient que le fooballeur français de 30 ans actuellement blessé au Real Madrid avait réagi en posant : "El bordeliquo encore toi ! La photo est très nwar (rires) je ne veux pas être mêlé à cette histoire. En disant rien on a tout dit... @boobaofficiel." De quoi amoindrir encore un peu plus ses faibles chances de revenir en équipe de France.