Karim Benzema papa gaga à Ibiza : Virée à la plage avec sa fille Mélia

Sa trêve estivale, Karim Benzema en aura largement profité. Libéré de tout entraînement avec le Real Madrid le temps de quelques semaines, le célèbre avant-centre de 29 ans s'est offert un voyage à des milliers de kilomètres de l'Espagne en compagnie d'amis. Il a sillonné les Etats-Unis, passant de New York à la Floride et Miami, et c'est loin de sa fille de 3 ans, l'adorable petite Mélia, que le bad boy du football français a fêté la fin du ramadan. Le jeune papa avait reçu pour l'occasion de tendres mots de sa part, comme il l'avait révélé en vidéo sur Instagram.

Repassé depuis par l'Espagne, Karim Benzema a passé quelques jours en famille, sur une île très prisée des footballeurs, Ibiza. Après avoir embarqué à bord d'un jet privé avec Mélia, ils ont investi une magnifique villa avec piscine, réalisant de nombreuses stories sur Instagram. Le coéquiper de Cristiano Ronaldo s'est également confronté au monde en allant faire une virée à la plage. Gaga de sa fille, dont il ne manque jamais de célébrer l'anniversaire sur les réseaux sociaux, KB9 a partagé de tendres instants de complicité avec elle. La preuve en image avec la photo qu'il a partagée à cette occasion.

Dans l'eau, Karim Benzema s'amuse à jeter Mélia en l'air. Si le visage de la fillette n'est pas montré - elle est de dos -, on devine aisément les sourires et les fous rires qui accompagnent cette baignade entre père et fille.