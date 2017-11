Karim Benzema présente enfin sa "relève", son adorable fils de 6 mois

Karim Benzema dit de lui qu'il est timide, pudique et très proche de sa famille, notamment de ses parents. Si ses 20 millions d'abonnés sur Instagram connaissent depuis longtemps la frimousse de sa fille Mélia, 3 ans, qu'il expose régulièrement à visage découvert, jamais le footballeur français de 29 ans n'avait posé avec son autre enfant dont il ne parle jamais.

En mai dernier, Public révélait que l'avant-centre vedette du Real Madrid avait agrandi sa famille dans la plus grande discrétion. Un supposé petit Ibrahim serait né dans une clinique Madrid, fruit de son union avec son épouse, le mannequin Cora Gauthier.

Six mois se sont depuis écoulés et jamais Karim Benzema n'avait évoqué ce petit garçon, jusqu'à ce samedi 11 novembre. Attendu le lendemain sur le plateau du Canal Football Club, émission hebdomadaire de Canal+ présentée par Hervé Mathoux, le joueur de Zinedine Zidane n'a pas fait le voyage seul jusqu'à Paris. KB9 était accompagné de sa "relève" dont il a dévoilé le visage sur Instagram pour la toute première fois. Celui qui a grandi à Lyon entouré de cinq soeurs et trois frères pose avec son fils, tout sourire sur le siège d'un jet privé. Sans surprise, la photo a recueilli plus d'un million de "like".