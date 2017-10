Karim Benzema : Toujours boudé, le "papou" positive avec sa fille Mélia

Cette fois encore, Karim Benzema devra regarder le match de l'équipe de France à la télé. Tout juste de retour à l'entraînement avec le Real Madrid après s'être blessé à la cuisse au début du mois de septembre, le célèbre footballeur français de 29 ans ne jouera pas le match Bulgarie-France ce 7 octobre qui compte pour les éliminatoires pour la Coupe du monde 2018.

Boudé par Didier Deschamps qui ne lui accorde plus sa confiance depuis l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena, il n'a pas retrouvé les Bleus depuis près de deux ans. KB9 ne désespère pas pour autant. "Un joueur doit toujours y croire. Tu ne peux pas baisser les bras comme ça. J'y crois mais après il ne faut pas dire que c'est une obsession. Bien sûr que l'équipe de France est toujours ici. Le sélectionneur fait des choix. Je travaille ici, je fais de mon mieux et je pense que ce qui compte, ce sont les résultats et les titres", a-t-il déclaré le 21 septembre dernier lors de la conférence de presse organisée au stade Santiago Bernabeu suite à la prolongation de son contrat au Real Madrid jusqu'en 2021.

A défaut de porter le maillot tricolore, Karim Benzema profite de cette fin de semaine pour passer du temps avec sa fille, Mélia, 3 ans. A son contact, celui qui est catalogué bad boy du football français s'adoucit en endossant le rôle de "papou". C'est ainsi qu'il se surnomme à chaque fois qu'il partage une photo de famille sur sa page Instagram, suivie par plus de 20 millions d'abonnés. Vendredi 6 octobre, le jeune papa s'est de nouveau affiché avec son adorable fille qu'il appelle sa "princesse". En top blanc, serre-tête dans les cheveux, Mélia pose avec le même franc sourire que son papa.