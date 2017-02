Karim Benzema : Un tendre "papou" pour l'anniversaire de sa fille Mélia

Trois ans déjà qu'elle illumine sa vie et c'est toujours avec la même tendresse que Karim Benzema a une pensée toute particulière pour sa fille au début du mois de février. Son adorable petite Mélia fête son anniversaire aujourd'hui, le 3.

Comme il a pris l'habitude de le faire tous les ans, le célèbre avant-centre français de 29 ans a célébré l'événement sur les réseaux sociaux. "Joyeux anniversaire ma petite princesse. Ton papou qui t'aime très fort", a-t-il respectivement posté sur ses comptes Twitter et Instagram avec les hashtags de rigueur "#MeliaBDay #MeliaMyLove" en plus pour Twitter. Gaga de son amour, Karim Benzema a profité de l'occasion pour partager deux nouvelles photos de Mélia. Il pose avec elle sur Twitter et la laisse briller seule sur Instagram.