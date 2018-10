Karim Laghouag : Le champion olympique "dévasté" par la mort d'Entebbe de Hus

"Il a été et restera mon fidèle ami. Je suis dévasté car il était unique et magique tant il m'a apporté. Merci Entebbe...", a témoigné Karim Laghouag, très choqué comme une grande partie de la communauté hippique, qui lui a manifesté un immense soutien et a rendu un vibrant hommage à son compagnon. Le cavalier français originaire de Roubaix avait commencé à nouer une formidable complicité avec Entebbe de Hus quand celui-ci n'avait encore que 6 ans, alors acheté par Agnès Célerier pour Karim Laghouag. "Je me souviendrai de lui comme un cheval exceptionnellement confiant, facile : toujours prêt à monter à la dernière place du camion, à peine besoin de le tenir car il était content d'aller voir du pays ! Gentil à soigner ; toujours prêt à aller au combat en donnant le meilleur de lui-même. Il a vraiment marqué son entourage. Il va me manquer", a pour sa part réagi sa propriétaire.

"Il restera, souligne encore le communiqué qui a été diffusé, le cheval qui aura marqué la vie de Karim Laghouag", un cheval "au grand coeur" et un "ami" pour celui qui le montait, décoré en décembre 2016 de la Légion d'honneur, quelques mois après un triomphe olympique historique aux dépens de l'Allemagne et de la Suède, en compagnie de Thibaut Vallette (avec Qing du Briot), Mathieu Lemoine (avec Bart L) et Astier Nicolas (avec Piaf de B'Neville). Signe évident de son chagrin, Karim a changé sur Facebook ses photos de profil et de couverture en hommage à Entebbe, "un vrai copain", pour reprendre les mots très touchants que lui a adressés son entraîneur, Jean-Luc Force : "Je suis très triste aujourd'hui, a écrit celui-ci. Malheureux pour toi Karim qui vient de perdre un fidèle compagnon, un vrai copain qui t'a conduit sur les plus belles pistes du monde, qui t'a permis de monter en haut de l'olympe. Triste pour Agnès, sa fidèle propriétaire et maman, pour Lucie sa nounou qui l'a entouré de tous les soins, pour Camille et toute l'équipe qui oeuvre aux écuries. Je n'aurai plus le plaisir de vous accompagner tous les deux dans vos pas de dance, ni de frémir sur les terrains de vos performances..."