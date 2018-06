Karima Charni charme devant Tim Roth et sa femme au CEFF 2018

Après une ouverture en grande pompe mardi 12 juin, la 7ème édition du Champs Elysées Film Festival (CEFF) se poursuit. Mercredi 13 juin, le public parisien avait rendez-vous avec deux figures du cinéma indépendant américain. D'un côté, Tim Roth, qui venait présenter une comédie dramatique, et de l'autre, John Cameron Mitchell, auteur d'une masterclass et d'un after-show festif.

Accompagné de sa femme Nikki Butler, Tim Roth a un programme chargé au CEFF 2018, entre la présentation de Meantime (une comédie qui suit les Pollock, une famille vivant dans une banlieue grise et pauvre de Londres dont le père et les deux fils sont au chômage, et tous tentent de survivre à l'ennui et au désoeuvrement) et une masterclass. Outre le tapis rouge, le couple est également passé sur la terrasse Publicis, lieu de rencontres de ce festival, de jour comme de nuit.

Sur son chemin, il a notamment croisé John Cameron Mitchell, qui animait en fin de journée une masterclass attendue des cinéphiles. Le jeune réalisateur, qui sera à l'affiche des salles avec How To Talk To Girls At Parties (film d'ouverture la veille), s'est mis aux platines pour ambiancer la terrasse. La ravissante animatrice Karima Charni, le comédien Arnaud Ducret, l'ex-footballeur Robert Pirès, Jean-Charles Chagachbanian et sa compagne Juliette Chêne (Demain nous appartient, Plus belle la vie), Jean-Baptiste Shelmerdine (Nos chers voisins), Magaajyia Silberfeld (Ride or Die) et l'équipe du film La trajectoire du homard (présenté hors compétition), Igor Mendjisky, Lionel Nakache et Vincent Giovanni étaient de la partie.

Sophie Dulac est la créatrice du Champs-Élysées Film Festival. Elle est distributrice de cinéma et de temps en temps productrice. Grâce à ses exigences artistiques, elle nous fait découvrir depuis des années un cinéma d'auteur international de grande qualité. Pour cette septième édition sur la plus belle avenue du monde, elle organise un festival qui fait découvrir au public tout un pan passionnant et peu connu du cinéma indépendant américain et redécouvrir des chefs-d'oeuvre du septième art.

Merci Sophie Dulac d'être toujours aussi passionnée !