Karin Viard à 20 ans : L'actrice n'a pas changé en trente ans !

Jalouse est une réalisation des frères David et Stéphane Foenkinos, à qui l'on doit déjà le très beau La Délicatesse avec Audrey Tautou et François Damiens. Dans ce film, une comédie noire, il sera question d'une femme qui ne peut pas s'empêcher d'être jalouse de sa fille, belle comme le jour.

Un rôle de composition pour la comédienne qui est à des années-lumière de l'état d'esprit de son personnage. Si elle avait confié dans Marie-Claire avoir eu des difficultés à s'accepter, élevée par ses grands-parents et privée du regard d'un père et d'une mère, elle a appris à s'accepter à la naissance de ses filles, Marguerite et Simone : "J'ai réalisé que j'avais un corps quand j'ai accouché. C'est dingue de mettre au monde quelqu'un d'autre. Ce corps existe, et c'est mon meilleur ami puisqu'il est capable de produire ça. J'ai réalisé : ce corps, il faut l'entretenir et je l'aime beaucoup."

Une chose est sûre, Karin Viard n'a pas changé ! Elle a gagné en maturité mais sa beauté est intacte.