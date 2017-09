Karin Viard adore Mickey et elle ne le cache pas !

Pour cette rentrée 2017, l'emblématique enseigne parisienne du BHV s'est offert un petit ravalement de façade qui devrait plaire aux plus grands comme aux plus petits. En effet, du mercredi 6 Septembre 2017 jusqu'au 26 septembre, la façade, les vitrines et les étages du grand magasin de la rue de Rivoli mettront à l'honneur un certain Mickey Mouse.

Une opération intitulée Le BHV Marais Loves Mickey Mouse qui a été lancée en grande pompe par une soirée très privée. Les happy few, dont quelques invités tels qu'Alexandra Golovanoff, Alban Bartoli (The Voice) ou Ariel Wizman et sa femme Osnath, ont déambulé dans un parcours féérique et coloré, à la recherche de la grande star du soir, Mickey. Un pop-up store empli de produits mode et lifestyle à son effigie, collection capsule mode pour femmes, hommes et enfants imaginée par la marque Galeries Lafayette ou T-shirts personnalisables, Mickey était un peu partout dans le grand magasin parisien.

Et pour le trouver, il fallait monter sur le toit du BHV, là où Le Perchoir, bar branché de la capitale, a pris ses quartiers. Avec une vue imprenable sur l'Hôtel de Ville et la Tour Eiffel, l'égérie de Disney était là, en train d'enchaîner photos, selfies et autres chaleureuses accolades. Karin Viard a notamment pu lui avouer qu'elle était fan, avant de poser avec lui, sous les yeux de Philippe Houzé, président du directoire du groupe Galeries Lafayette, Nicolas Houzé (directeur de la branche Grands Magasins et président du BHV Marais), Guillaume Houzé, (directeur de l'Image et de la communication des Galeries Lafayette et BHV MARAIS), Alexandre Liot (directeur du BHV Marais) et de Jean-François Camilleri, président The Walt Disney Company France.