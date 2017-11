Karin Viard et sa présumée rupture : "Ce qu'on dit de moi, je m'en fous"

Fin octobre, dans un entretien accordé à Madame Figaro, Karin Viard confiait traverser actuellement "une zone de transit", à savoir une rupture amoureuse.

"Je dirais que la zone de transit, en ce qui me concerne, c'est plutôt maintenant", lâchait la comédienne à l'affiche du dernier long métrage des frères Foenkinos, Jalouse. "Mes filles vont partir de la maison, je me retrouve seule après avoir été en couple pendant vingt-cinq ans", avait-elle déclaré, confirmant sa rupture avec le directeur de la photographie Laurent Machuel, le père de ses deux filles, Simone et Marguerite.

Une confidence que la comédienne n'aurait peut-être pas dû faire... Dans une interview accordée au journal Le Parisien (en date du 8 novembre), la supposée néo-célibataire fait référence à son personnage dans Jalouse, une femme qui s'est séparée de son homme après des années d'idylle. Selon le journaliste Pierre Vavasseur, "elle ouvre des yeux ronds ou fait semblant" lorsqu'il évoque avec elle cette "rumeur". "Ah bon ? Je n'irai pas voir ce qu'on dit de moi. Je m'en fous", lâche-t-elle. Elle n'en dira guère plus cette fois.

Dans Madame Figaro, elle s'était déjà trop épanchée sur son cas. "Je récupère quelque chose de mon intégrité. Je suis contente d'un côté et pas de l'autre. (...) J'ai une page un peu blanche à réécrire", avait-elle déclaré.