Karin Viard : "Je me retrouve seule après avoir été en couple pendant 25 ans"

De Karin Viard en mode privé, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle a épousé un directeur de photographie, Laurent Machuel, avec qui elle a eu deux filles, Simone et Marguerite. Mais en interview comme sur tapis rouge, l'actrice qui avait remporté des César pour Haut les coeurs ! (meilleure actrice en 2000) et Embrassez qui vous voudrez (second rôle en 2003) est une tombe, ne laissant presque rien filtrer.

Dans une entretien accordé à Madame Figaro, elle brise le silence et se confie en assurant traverser actuellement "une zone de transit", une phase de sa vie où les changements sont radicaux. "Je dirais que la zone de transit, en ce qui me concerne, c'est plutôt maintenant", lâche la comédienne qui est à l'affiche du dernier long métrage des frères Foenkinos, Jalouse. Et d'ajouter : "Mes filles vont partir de la maison, je me retrouve seule après avoir été en couple pendant vingt-cinq ans."

Karin Viard serait-elle redevenue célibataire ? "Je récupère quelque chose de mon intégrité. Je suis contente d'un côté et pas de l'autre. (...) J'ai une page un peu blanche à réécrire." Et de continue à égrener ses confidences. "On peut être d'ailleurs très seul alors qu'on est en couple", déclare-t-elle, avant un silence qui en dit long.

Dans Jalouse (en salles le 8 novembre), Karin Viard incarne Nathalie Pêcheux, prof de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... La bascule inattendue d'une femme, entre comédie grinçante et suspense psychologique.

Interview à retrouver en intégralité dans Madame Figaro, supplément du Figaro des 27 et 28 octobre 2017.