Karin Viard : "Mère toxique" qui décroche un 3e César !

La comédienne Karin Viard obtient un troisième César et un deuxième dans la catégorie meilleure actrice pour un second rôle après Haut les coeurs et Embrassez qui vous voudrez. Elle est très émue en venant chercher son prix pour Les Chatouilles, heureuse d'avoir pu incarner ce personnage tellement "toxique" pour défendre, à sa manière, les enfants victimes d'abus. Sur scène, elle rend notamment hommage à ses deux filles Marguerite et Simone ainsi qu'à sa consoeur, la regrettée Valérie Benguigui.

L'an dernier, c'est Sara Giraudeau qui a été primée pour Petit Paysan.

Actrice dans un second rôle - La lauréat est Karin Viard (Les Chatouilles)



Les autres nommées sont :

Isabelle Adjani (Le monde est à toi)

Leila Bekhti (Le Grand Bain)

Virginie Efira (Le Grand Bain)

Audrey Tautou (En liberté)