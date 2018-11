Karin Viard : "Pas de tabou" avec ses filles, y compris sur un sujet "incongru"

Adaptation d'une pièce acclamée et Molière du seul en scène 2016, Les Chatouilles sortira au cinéma le 14 novembre 2018. À l'affiche, Andréa Bescond (qui raconte sa propre histoire), Clovis Cornillac, Pierre Deladonchamps et Karin Viard. L'actrice adorée du public y incarne une mère de famille, découvrant le terrible secret de sa fille, abusée lorsqu'elle était enfant et dont la parole se libère à l'âge adulte.

Réparer son enfance, c'est un concept que connaît bien Karin Viard. "J'ai grandi toute seule, ma mère nous avait laissées ma soeur et moi à nos grand-parents lorsqu'elle s'est séparée de mon père. Quand mes filles sont nées, c'était comme arriver dans un champ couvert de neige et faire les premières traces. Cette formule a beaucoup plu à ma psy ! J'ai essayé à travers mes filles de réparer mon enfance", raconte-t-elle à Gala.

Sans fard, elle évoque ses deux filles Marguerite et Simone, respectivement âgées 18 et 20 ans. Comme elle l'a déjà fait par le passé en interview, elle réaffirme ses positions de mère et son rapport avec ses filles. Elle explique notamment à Gala que parler de sexe avec ses enfants ne lui pose aucun problème, bien au contraire. "Avec mes filles, il n'y a pas de tabou. Je n'ai pas de problème à parler de sexe avec elles par exemple, alors que ça semblera complètement incongru à certains. Après, il faut évidemment que chacun reste à sa place", assure-t-elle ainsi.

Tout l'inverse de son personnage à l'écran, comme ont pu le découvrir ses propres filles. Si elle "assume complètement ce personnage", Karin Viard n'en reste pas moins cash sur celle qu'elle interprète. "Je sais qui je suis, je n'ai honte de rien. Je ne comprends pas trop son attitude à elle, je déteste même plutôt qui elle est, et les idées qu'elle porte. Sa peur du qu'en-dira-t-on est non seulement quelque chose que je ne comprends pas, mais qu'en plus je blâme", commente-t-elle.

