Karin Viard : Son sosie est une autre actrice française !

On n'aurait pas forcément pensé à elle comme clone de la comédienne française populaire et pourtant, l'air de famille fait mouche ! Karin Viard s'est amusée de sa ressemblance avec l'une de ses collègues via une photo sur Instagram.

Sa "jumelle", comme elle la qualifie en anglais en légende de son post, n'est autre que Pascale Arbillot. L'actrice est actuellement sous les projecteurs en raison de sa prestation, très applaudie, dans la suite des Petits Mouchoirs, Nous finirons ensemble. Les deux femmes tournent ensemble dans la nouvelle réalisation de Marc Fitoussi, Valses de Vienne. Il s'agit d'un thriller, avec également Benjamin Biolay et Lucas Englander. Ce long métrage nous emmènera dans la capitale autrichienne et au sein de sa communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d'un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d'orchestre de l'Opéra, elle travaille à l'Institut français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu'au jour où Henri succombe au charme de l'institutrice de leur fils. Récemment césarisée pour sa performance en mère toxique dans Les Chatouilles, la talentueuse Karin Viard reviendra au cinéma dans un autre drame, l'adaptation du livre de Leïla Slimani, Chanson douce.

