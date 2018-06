Karine Ferri : Bientôt une nouvelle vie avec son chéri Yoann Gourcuff ?

Cette fois c'est certain, Yoann Gourcuff ne prolongera pas son contrat avec le club de Rennes. Comme le rapporte le quotidien L'Equipe, les dirigeants ont indiqué vendredi 1er juin 2018 qu'ils ne garderont pas le joueur, milieu offensif. A 31 ans, le compagnon de Karine Ferri va donc devoir trouver un plan B. Le couple va-t-il changer de vie ?

Installé à Rennes depuis 2015, Yoann Gourcuff poursuivait tranquillement sa carrière, soutenu par sa chérie l'animatrice Karine Ferri. Le couple avait trouvé son équilibre loin du stress parisien où la jolie brune fait des allers et retours pour tourner ses différentes émissions comme The Voice. En Bretagne, les amoureux pouvaient aussi élever au grand air leur fils Maël (2 ans) et, prochainement, leur futur enfant puisque l'animatrice de TF1 est enceinte. Oui mais voilà, le non renouvellement du contrat du joueur vient bouleverser tout cela puisque ce dernier, qui a logiquement besoin de continuer à gagner sa vie et qui peut espérer continuer encore sa carrière, va devoir trouver un autre club ailleurs, dans un autre coin de la France voire autre part dans le monde...

L'Equipe relate que Yoann Gourcuff est actuellement dans le sud de la France avec un préparateur physique. Une aide médicale qui intervient peu après son passage "dans la clinique Aspetar au Qatar, au printemps", alors qu'il souffrait de problèmes de bassin. Pour l'heure, le joueur n'a pas indiqué ce qui va se passer pour lui. Va-t-il envisager de rejoindre des clubs étrangers, comme d'autres joueurs avant lui l'ont fait, comme par exemple au Los Angeles Galaxy ? Karine Ferri est-elle prête à déménager dans un autre pays et mettre un peu sa carrière entre parenthèse ? Affaire à suivre...

Thomas Montet