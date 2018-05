Karine Ferri dévoile la photo de mariage de ses parents et s'adresse à sa maman

Dimanche 27 mai 2018, Karine Ferri (36 ans) a eu une pensée pour ses parents et elle a tout particulièrement livré une belle déclaration d'amour à sa maman.

En effet, celle qui donnera prochainement naissance à son deuxième enfant a profité du jour de la fête des Mères pour s'adresser à celle qui lui a donné la vie. C'est en commentaire d'une photo de mariage de ses parents que la compagne du footballeur Yoann Gourcuff et maman du petit Maël (2 ans) a écrit : "29 juin 1974... 44 ans de mariage et toujours autant d'amour... Je vous aime tant. Bon anniversaire au plus merveilleux des papas et bonne fête à la plus courageuse, la plus talentueuse et la plus belle des mamans. Vous êtes mes exemples. #HappyBirthdayDad #BonneFêteMaman."

Bien entendu, les internautes ont été très touchés par cette attention. Ils n'ont pas manqué de relever la ressemblance entre les deux femmes. "Quelle ressemblance ! Vous êtes magnifiques", "Tu ressembles tellement à ta maman", "C'est trop chou de poster ça. C'est vrai que la ressemblance avec Maman est évidente", "On comprend mieux d'où provient ta beauté, tu ressembles beaucoup à ta maman. Un beau mélange des deux", "En tout cas, ils ont fait une magnifique fille, je t'adore. Vous êtes tous très beaux", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Avant la publication de cette archive, le 24 mai 2018, Karine Ferri partageait une nouvelle photo de sa grossesse sur laquelle on la retrouvait plus stylée que jamais dans une longue robe bicolore et imprimée. Signée de la marque Seraphine Maternity, sa tenue soulignait bien son joli ventre rond. La jeune maman avait complété ce look estival avec une paire de lunettes et une superbe capeline. Une future maman au top !