Karine Ferri dévoile une photo de sa mère, et c'est son portrait craché !

Dimanche 28 mai 2017, à l'occasion de la fête des Mères, plusieurs personnalités ont déclaré tout leur amour à leur maman. Parmi elles, Karine Ferri. En effet, sur Instagram, la jolie brune a dévoilé une photo d'elle et sa mère, accompagnée d'un joli texte.

"Bonne fête à toutes les mamans et particulièrement à la mienne que j'aime tant... Ma force, mon 'autre', mon TOUT...", a écrit Karine Ferri.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce cliché mère-fille en a affolé plus d'un ! En commentaires, les internautes se sont empressés de souligner l'incroyable ressemblance entre Karine Ferri et sa mère.