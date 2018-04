Karine Ferri enceinte dans The Voice : Sa jolie robe rouge fait sensation !

Radieuse dans cette pièce rouge portée avec des sandales à talons parfaitement assorties, la compagne de Yoann Gourcuff a reçu de nombreux compliments tout au long de la soirée. "Comme chaque fois Karine est sublime, mais en rouge c'est vrai qu'elle fait des ravages et la maternité l'embellit encore plus", "@KarineFerri en robe #katemiddleton rouge ... ouhhhhh", "Le rouge va bien à @KarineFerri", "@KarineFerri est magnifique ce soir toute vetue de rouge", peut-on notamment lire sur Twitter. Un carton plein ! Tout comme pour ce nouveau prime de The Voice 7, qui a attiré 4 638 000 téléspectateurs, soit 25,1% du public, un joli score qui positionne TF1 largement en tête des audiences du 28 avril 2018.