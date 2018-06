Karine Ferri enceinte : Elle se dévoile "nature peinture" et fait l'unanimité !

Karine Ferri, déjà maman d'un petit Maël (2 ans), est enceinte de son deuxième enfant. Avec son chéri le footballeur Yoann Gourcuff, elle s'apprête à pouponner de nouveau dans les prochaines semaines. En attendant l'arrivée du bébé, la jolie brune de 36 ans partage sur les réseaux sociaux son bonheur de future maman.

Ce vendredi 22 juin 2018, l'animatrice de TF1 a publié une nouvelle photo d'elle sur Instagram. Sur le cliché en question, Karine Ferri prend la pose en chemise en jean, cheveux au vent... et un peu de crème sur le nez. C'est alors amusée et tout sourire que la jeune femme apparaît sur cette photo prise à La Villa mauresque, un hôtel luxueux situé sur la Côte d'Azur. En légende, Karine Ferri a enchaîné les hashtag : "nature peinture", "summer vibes", "life is beautiful", "happiness", "fou rire", "waiting for you", "craquage", "légèreté", "enfin façon de parler."