Karine Ferri encore élue femme la plus sexy : Sa touchante réaction !

Karine Ferri est sans conteste l'une des personnalités les plus sexy du PAF. Difficile de résister à son visage angélique et sa silhouette de rêve qu'elle expose parfois sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir de ses abonnés. Il était donc naturel que l'animatrice de TF1 soit nommée dans la catégorie "Femme la plus sexy de 2016" aux Z'awards de la télé, vendredi 13 janvier 2017.

Karine Ferri affrontait la belle Caroline Receveur, les chanteuses Camille Lou et Jenifer, ainsi que la chroniqueuse Leila Ben Khalifa (qui avait opté pour une sublime robe décolletée signée Jean-Paul Benielli). Et c'est le public qui était invité à voter pour sa personnalité favorite.

Après quelques minutes de suspense, Arthur a annoncé que la compagne de Yoann Gourcuff a remporté la compétition avec 33% des voix. Une surprise pour la principale intéressée qui peinait à trouver ses mots pour exprimer sa gratitude. "Moi ?", a-t-elle lancé après l'annonce du résultat. Et d'ajouter : "Merci, merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas du tout. Je voulais remercier le public et surtout dire aux autres filles qu'elles sont très belles. Je suis hyper contente."

Rappelons que c'est la troisième année consécutive que Karine Ferri reçoit ce fameux trophée. Elle a donc de quoi être fière !