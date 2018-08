Karine Ferri exhibe sa silhouette amincie et fait l'unanimité sur la Toile

Karine Ferri n'est pas de ceux qui ont entamé leur rentrée. Bien au contraire, la jolie brune de 36 ans apprécie ses derniers moments de congés en profitant du soleil du Sud de la France. Ce mercredi 29 août 2018, l'animatrice télé s'est emparée de son compte Instagram pour y partager une ravissante photo d'elle. Simplement vêtue d'une chemise ample – qu'elle a peut-être empruntée à son chéri Yoann Gourcuff –, elle expose sa belle paire de jambes bronzées et son bonheur de se trouver dans le "meilleur endroit du monde", comme elle l'affirme en légende.

Un peu plus d'un mois après avoir donné naissance à son deuxième enfant, une petite fille prénommée Claudia (née le 16 juillet dernier), Karine Ferri a séduit ses abonnés en dévoilant sa silhouette de rêve retrouvée. Nombre d'entre eux ont exprimé leur joie de la revoir ainsi, non sans une pointe de jalousie : "Une ligne superbe", "La plus charmante sirène de toute la PACA", "Vos kilos d'amour on disparu", "Comment tu as fais pour perdre aussi vite, j'aimerais y arriver comme toi"...

Karine Ferri a encore un peu de temps devant elle avant de retrouver les plateaux télé. Elle ne sera pas de retour sur nos écrans avant l'automne prochain, aux côtés de Camille Combal à l'animation de Danse avec les stars sur TF1.