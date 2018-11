Karine Ferri harcelée et déprimée : Cyril Hanouna la met en garde...

Cyril Hanouna a décidé de s'adresser directement à Karine Ferri sur Twitter... après le départ de la belle du réseau social.

Après avoir appris que la coanimatrice de The Voice Kids 5 et de Danse avec les stars 9 était "hyper déprimée" suite à la diffusion de très vieilles photos sexy (volées !) dans Touche pas à mon poste (C8) le 31 octobre dernier, l'animateur du show médias a décidé de prendre la parole publiquement pour s'adresser à celle qui, avec l'appui de TF1, a alerté le CSA et mis en demeure C8 et H2O Productions.

"Karine Ferri, tu as quitté Twitter pour l'instant, donc si tu me lis bravo pour The Voice Kids et tu sais ce que je pense de toi", a-t-il commencé pour la féliciter des bonnes audiences enregistrées la veille, avant de poursuivre sur un terrain plus polémique : "Ne te laisse pas instrumentaliser par des gens mal intentionnés. Jamais on a eu l'intention de te nuire, bien au contraire. Fin de l'histoire et <3."

Pour rappel, c'est depuis la diffusion de photos volées – et pourtant interdites de diffusion suite à une décision de justice – dans Touche pas à mon poste (C8) que la compagne du footballeur Yoann Gourcuff et maman de Maël (2 ans) et Claudia (3 mois) accuse le coup. D'autant plus que depuis qu'elle a décidé d'alerter le CSA et de mettre en demeure C8, Cyril Hanouna et sa société H2O Productions, Karine Ferri a été harcelée sur les réseaux sociaux par les fans de TPMP lui reprochant sa réponse juridique. Une situation qui l'a poussée à fermer son compte Twitter et à zapper l'animation de l'Euromillions ce 2 novembre.

Que ses fans se rassurent, Karine Ferri coanimera bien le nouveau prime de DALS 9 ce 3 novembre 2018...