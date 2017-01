Karine Ferri, hommage à Grégory Lemarchal: Fragile au côté de Laurence et Pierre

Les rares fois où il lui arrive encore d'évoquer Grégory Lemarchal dans les médias, c'est avec une infinie pudeur que Karine Ferri honore sa mémoire. Les souvenirs intimes de leur grand amour, elle les garde toujours jalousement en elle, préférant se concentrer publiquement sur le combat que sa mort cruelle, le 30 avril 2007 à 23 ans, a rendu plus que jamais primordial : la lutte contre la mucoviscidose.

Ce combat, elle le poursuit bravement aux côtés des parents de Grégory Lemarchal, Pierre et Laurence, qui l'aiment comme leur belle-fille, et de l'association au nom de leur fils qu'ils ont créée dans ce but. "Dix ans après, l'histoire continue", proclamait formidablement la soirée événement organisée samedi soir (7 janvier 2017) au Zénith de Paris, animée par leur ami commun Nikos Aliagas, l'un des parrains de l'Association Grégory Lemarchal, et retransmise sur TF1. "Pour nous, c'est extrêmement touchant, a déclaré en préambule Pierre Lemarchal, en proie à une vive émotion. L'énergie, on l'a toujours, elle est décuplée même. Grégory avait cette force en lui, cette énergie il nous l'a transmise. Comme un peu tous les jeunes qui sont atteints de mucoviscidose - la grande majorité d'entre eux ont cette force. C'est ça qu'il faut que vous sachiez : Grégory n'était pas une exception. Grégory, il était juste dans la lumière. Lui, ce qu'il voulait, c'était donner sa voix, pour vous le public, pour lui et aussi pour tous les jeunes qui souffraient du même mal que lui. C'est à ça que je veux qu'on pense ce soir. On est là pour eux."

Nombre d'artistes, d'anciens de la saison 4 de la Star Academy qui révéla le défunt chanteur à de grands noms qui croisèrent sa trajectoire fulgurante, comme Marc Lavoine, M. Pokora ou Serge Lama, se sont succédé sur scène pour partager leur admiration et aider la cause : au final, la soirée, suivie par 4,5 millions de téléspectateurs grâce au superbe travail des équipes de DMLS TV dirigées par Anne Marcassus, aura permis de lever plus de 2 millions d'euros de dons pour la construction de la Maison Grégory Lemarchal, une structure d'accueil pour améliorer le quotidien des patients et de leurs familles, en dehors du parcours hospitalier.

"C'est chargé..." Grosse bouffée d'émotion pour commencer...

Désormais maman avec son compagnon le footballeur Yoann Gourcuff, Karine Ferri, 34 ans, se savait forcément attendue. Elle qui a connu le meilleur et le pire au côté de Grégory Lemarchal, témoin privilégié à la fois de sa personnalité hors norme et de la souffrance inique de la maladie, elle qui a pu se sentir "salie" dans les médias après sa disparition, elle aurait forcément un rôle à jouer dans ce rassemblement en son honneur et en faveur de tous les malades de la mucoviscidose. "J'embrasse ce soir, puisqu'elle est évidemment de la partie - c'est la famille -, Karine Ferri", annonce en début d'émission, après avoir donné la parole aux parents de Grégory, Nikos, accompagnant ses paroles d'un tendre regard entendu. Symbole de sa proximité avec le combat de l'association, Karine se trouve dans le public, entourée de jeunes malades et de leurs parents. "Une soirée riche en émotion. Merci à tous d'être ici. C'est chargé", commence-t-elle, manquant de peu, à fleur de peau, de se faire submerger... Et de continuer, retrouvant de l'aplomb : "On est là pour récolter des dons, on compte sur votre générosité, vous à la maison au 3980 ou sur MyTF1 [où vous pouvez continuer à adresser vos dons, NDLR]."

L'exercice n'est évidemment pas facile. Logiquement fragilisée à l'évocation de Grégory et de la maladie, la ravissante animatrice fera courageusement barrage à ses émois, dans chacune de ses interventions à l'antenne. Sa deuxième de la soirée la voit interroger l'ancien patron d'Universal Music France, l'excellent Pascal Nègre, à propos de l'éclosion de Grégory Lemarchal et de son aura unique. Il se souvient, intensément : "D'abord, qu'est-ce qu'il chante bien. Techniquement, on appelle ça un contre-ténor - après, les gens ont dit "la voix d'un ange", parce qu'il était capable d'aller très, très haut. L'autre grand chanteur connu capable de faire ça, c'était Daniel Balavoine. Deuxième chose : le charisme, évidemment. Ces grands yeux... Trois : la capacité de vous faire pleurer. Un artiste, c'est un interprète. Lui, il avait cette capacité de vous donner l'émotion. Et quatre : la volonté. On ne peut pas être artiste sans volonté. Il avait ça. Il ne lâchait rien."

"Nous non plus, on ne lâche rien, rebondit fort à propos Karine. Mais pour rien lâcher, on a besoin de vous, de vos dons. Soyez généreux, aidez-nous à avancer dans nos projets. On a besoin de construire cette maison, d'aider la rechercher et d'aider tous ces malades qui souffrent au quotidien."