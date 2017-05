Karine Ferri in love de Yoann Gourcuff : "Quand on aime quelqu'un, on le suit"

Le 7 avril dernier, Karine Ferri et son compagnon le footballeur Yoann Gourcuff ont célébré les 1 an de leur fils Maël. Partie vivre en Bretagne où travaille l'international français qui évolue au poste de milieu offensif au stade rennais, l'animatrice de 35 ans a fait quelques confidences sur cette nouvelle vie...

A nos confrères de Télé Star, celle que l'on retrouvera le 20 mai prochain en direct sur TF1 pour la co-animatrion des live de The Voice, a dévoilé ne pas être mécontente de s'être éloignée de la capitale : "Quand on aime quelqu'un, on le suit et tout se fait naturellement. Et puis c'est agréable de couper un peu avec le rythme parisien. En Bretagne, j'ai trouvée mon équilibre avec ma famille. Et eux aussi on l'air plutôt ravis et heureux de la manière dont nous menons les choses. Tout le monde est content et c'est formidable."

Mais voilà, l'ex-compagne de Grégory Lemarchal travaille à Paris et étant en direct sur TF1 les samedis soirs prochains, elle a dû faire des sacrifices. "J'arriverai le vendredi matin afin de préparer l'émission avec les équipes et je repartirai le dimanche matin. Je ne m'absenterai que deux nuits par semaine. Tout est sous contrôle ! Je ne pars jamais longtemps", déclare celle qui n'a pas envisagé une seule minute de vivre toute la semaine loin de ses proches.

Epanouie depuis qu'elle est devenue mère, Karine Ferri confirme ensuite que l'arrivée d'un enfant est un beau bouleversement : "Devenir maman change beaucoup de choses. Et on voit la vie différemment."

L'intégralité de l'interview de Karine Ferri est à retrouver dans Télé Star en kiosques le 15 mai 2017.