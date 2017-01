Karine Ferri, jeune maman et femme fatale, dévoile un cliché sensuel

Karine Ferri a tout pour être épanouie. Non seulement la compagne de Yoann Gourcuff est au top côté carrière sur TF1 et TMC ou encore à la radio sur RFM mais elle a également le bonheur d'être la maman d'un petit Maël depuis avril dernier... Un bonheur qui n'a – en plus ! – pas rimé avec grosse prise de poids comme ses récentes photos en témoignent !

En effet, mercredi 4 janvier, l'ex-participante à la 7e saison de Danse avec les stars (TF1) a dévoilé un tout nouveau cliché issu d'un récent shooting. La jolie brune prend la pose avec sensualité, simplement assise sur une chaise, divine dans une robe noire laissant admirer ses jambes parfaites. "Shooting entre 'ombre' et 'lumière'", renseignait-elle en légende.

Bien entendu, ses admirateurs n'ont pas tardé à se manifester pour la féliciter. "Splendide", "Magnifique", "Vous êtes superbe", "Vous avez de très jolies jambes", "Tu es très belle, j'adore ta beauté, bisous Karine", "Au top cette photo...", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Trois jours plus tôt, à l'occasion des voeux pour la nouvelle année, Karine Ferri se montrait déjà sexy, la main dans les cheveux, le sourire aux lèvres sur le réseau social. "Belle année 2017 à vous tous. Je vous souhaite que cette année vous soit douce, drôle, enivrante, enrichissante, aimante mais surtout qu'elle vous garde en bonne santé. Au revoir 2016 et merci pour le merveilleux cadeau que tu m'as apporté. Le plus beau que l'on puisse recevoir de la vie", indiquait-elle en légende du cliché.