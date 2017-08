Karine Ferri, jeune maman sensuelle, dévoile ses jolies jambes !

Karine Ferri sait faire plaisir à ses abonnés Instagram.

En plein milieu de l'été, l'animatrice de 35 ans a décidé de publier un cliché d'elle-même issu d'un ancien shooting avec le photographe Philippe Warrin et la maquilleuse Laetitia Delhaie. Sur celui-ci, la compagne du footballeur Yoann Gourcuff et maman d'un petit Maël (15 mois) apparaît divine dans une tenue à pois laissant apparaître ses longues gambettes.

"Souvenirs de Marrakech", a simplement commenté Karine Ferri ce 7 août 2017 avant de recevoir un flot de commentaires saluant son style et sa plastique de rêve.

"Vous êtes tellement jolie et élégante", "Vraiment très belle dans cette posture et le galbe des jambes qui ne gâche rien, bravo", "Toujours sexy et jamais vulgaire. La beauté incarnée !", "Quelles jambes magnifiques !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Côté carrière, nous retrouverons Karine Ferri dans quelques semaines, le 19 août pour être précis, dans The Voice Kids 4 sur TF1 mais aussi à la radio, sur RFM, aux côtés d'Elodie Gossuin et Albert Spano dans Le Meilleur des réveils.

Découvrez le cliché sexy de Karine Ferri ci-dessous :