Karine Ferri, jeune maman sensuelle : Son année sexy en photos !

À 35 ans, Karine Ferri rayonne de bonheur. Le 6 avril dernier, l'animatrice célébrait le premier anniversaire de son fils, le petit Maël né de ses amours avec le footballeur Yoann Gourcuff. Puis quelques mois plus tard, en août, le couple a passé un cap en se pacsant. Maman et compagne épanouie, la jolie brune est au top sur tous les plans.

Celle qui a été élue femme la plus sexy de 2016 aux Z'Awards de la télé en janvier dernier pourrait bien remporter une nouvelle fois cette récompense. Un an après bébé, Karine Ferri a en effet dévoilé une silhouette à tomber.

En tout début d'année 2017, elle affichait une taille de guêpe en petite robe noire sensuelle. Pour la Saint-Valentin, la jeune maman s'est dévoilée on ne peut plus sexy en maxi décolleté sur Instagram. Si elle faisait déjà sensation, Karine Ferri a littéralement fait grimper la température à l'approche de l'été.

En bikini, dévoilant ses jambes parfaites, ou encore vêtue d'un maillot de bain noir mettant en valeur sa poitrine, celle qui coanime The Voice Kids (TF1) avec Nikos Aliagas en fait craquer plus d'un... et ce même en hiver.

Alors que les températures baissent, Karine Ferri se montre toujours aussi sexy. Après avoir publié une photo en petite tenue issue d'un shooting, elle a fait le show lorsqu'elle était aux commandes d'un numéro de Danse avec les stars 8 (TF1) avec Sandrine Quétier. En effet, la jeune maman s'est déhanchée aux bras d'Anthony Colette puis de Maxime Dereymez.

Une année 2017 tout en sensualité !