Karine Ferri, la mort de Grégory Lemarchal : "Les 30 avril sont particuliers"

Le 30 avril 2007, la maladie a emporté Grégory Lemarchal alors qu'il était âgé de 23 ans. Karine Ferri, son ex-compagne, mène depuis un combat acharné pour faire avancer la recherche sur la mucoviscidose et aider les personnes atteintes de cette maladie. Pour le magazine Télé Star, l'animatrice qui a depuis refait sa vie et est devenue mère, a eu des mots très touchants sur le chanteur disparu.

"Tous les 30 avril sont particuliers et ils le seront à jamais", déclare celle qui a assisté aux dernières heures de Grégory Lemarchal. Très touchée que les téléspectateurs et fans de l'artiste répondent toujours autant aux appels aux dons, Karine Ferri n'est en revanche pas surprise. Pour elle, c'est l'aura de son ex-chéri qui fait que dix ans après sa mort, le public l'aime toujours autant. "La personnalité, le coeur, la gentillesse, la bonté de Grégory, dix ans après, les Français s'en souviennent. Ils savent que c'était une vraie belle personne et c'est pour ça qu'ils sont encore fidèles aujourd'hui", déclare-t-elle.

Karine Ferri sait qu'elle peut compter sur le public et aussi sur TF1 pour poursuivre le combat. Elle déclare : "Je remercie encore une fois TF1 pour son beau reportage [Grands reportages, diffusé le 30 avril dernier, NDLR]. Il a permis de dévoiler un peu le quotidien des personnes qui souffrent de la mucoviscidose. Dix ans après, la chaîne est toujours présente. Je dis bravo car grâce à cette visibilité, l'association récolte des fonds et ces sous nous permettent d'avancer et d'aider les malades dans leur quotidien."

L'intégralité de l'interview de Karine Ferri est à retrouver dans Télé Star en kiosques le 15 mai 2017.