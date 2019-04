Karine Ferri, les photos interdites : la somme que Cyril Hanouna doit lui verser

Le 31 octobre 2018, Cyril Hanouna diffusait à l'antenne de Touche pas à mon poste (C8) des photos volées et interdites de publication sur lesquelles Karine Ferri était dénudée. S'était ensuivi un véritable bras de fer judiciaire et le verdict est tombé jeudi 18 avril 2019 comme l'a annoncé l'animateur de 44 ans dans son émission.

"Elle obtient quand même une belle somme, 12 000 euros pour des photos, franchement, qui n'avaient rien de grave. J'espère qu'elle les donnera à une association", a confié Cyril Hanouna. Avant cela, il avait rappelé les faits et avait précisé que son but n'était pas de blesser Karine Ferri quand il avait dévoilé lesdites photos : "On ne voulait pas du tout la mettre mal, en plus on la trouvait très belle sur les photos. En plus, les photos n'étaient pas super hot." Il a ensuite expliqué que Karine Ferri avait plaidé sa cause devant les tribunaux après la diffusion des clichés et qu'elle avait réclamé 1 million d'euros.

Pour rappel, après la diffusion des photos interdites de publication, la jeune maman de 36 ans avait saisi le CSA et avait adressé un courrier de mise en demeure à C8, la société de production de TPMP, ainsi qu'à Cyril Hanouna. "Cela a été fait volontairement pour nuire. (...). Quel exemple donne-t-il aux enfants qui regardent son émission ? Diffuser ces photos lentement à une heure de grande écoute, c'est inapproprié", avait notamment déclaré la compagne du footballeur Yoann Gourcuff au Parisien.