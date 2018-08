Karine Ferri maman affriolante : Elle dévoile son généreux décolleté à la plage

Karine Ferri est fière d'avoir retrouvé la ligne et elle le prouve. Sur Instagram, la belle brune de 36 ans n'a de cesse de publier des photos de ses vacances et de s'afficher en bikini, pour le plus grand plaisir de ses fans. Ce mercredi 22 août 2018, une nouvelle fois, elle est apparue très sensuelle. Sur la plage, le regard au loin, elle prend la pose et dévoile un décolleté qui impressionne. D'humeur philosophe, elle accompagne sa publication d'une citation de l'écrivain Ann-Marie MacDonald : "Rien n'est plus propice à la pensée lucide qu'une vue imprenable sur la mer."

La maman de Claudia (née le 16 juillet 2018) et de Maël (2 ans), nés de ses amours avec le footballeur Yoann Gourcuff, a réussi à charmer les internautes, comme l'ont laissé comprendre les commentaires : "Très belle femme plein de charme", "superbe", etc. D'autres encore ont joué la carte de l'humour en épiloguant sur sa poitrine mise en avant : "Je suis obligé de réécrire ta pensée du jour... 'Rien n'est plus propice à mon vice qu'une vue imprenable sur tes énormes seins'", "une bonne paire de lolos avec une vue imprenable sur la mer", "Et pas que sur la mer la vue"... Très classe.

Karine Ferri serait-elle déjà nostalgique de ses vacances ? A en croire ses dernières stories Instagram, l'animatrice aurait déjà repris le chemin du travail. Il y a quelques jours, elle participait à la séance photo officielle dédiée au lancement du programme de TF1, Danse avec les stars, qu'elle co-animera au côté de son nouveau camarade, Camille Combal.

La belle brune s'était montrée enthousiaste à l'idée de partager l'antenne avec l'ancien rigolo de Touche pas à mon poste : "C'est quelqu'un que j'admire. Et puis, ce qui est bien, c'est que nous sommes de la même génération. Je pense que travailler ensemble sera génial", déclarait-elle au magazine Télé 7 jours.