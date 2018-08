Karine Ferri, maman épanouie : Son tendre message pour le 1er mois de Claudia

Le 16 juillet dernier, Karine Ferri accueillait son deuxième enfant, une adorable petite fille prénommée Claudia, née de ses amours avec le footballeur Yoann Gourcuff.

Un mois après son accouchement, celle qui est aussi maman de Maël (2 ans) a déjà souhaité célébrer sa princesse sur ses réseaux sociaux en dévoilant le gâteau de son mini-"anniversaire". L'animatrice de TF1 âgée de 36 ans a ainsi indiqué en légende du cliché sur lequel on peut voir un brownie, une poupée endormie et des petites chaussures : "#moisanniversaire #onemonth #1mois #maprincesse #mafille #16juillet2018 Un mois que tu nous combles de bonheur... Claudia nous t'aimons si fort. Maël, papa et maman."

Evidemment, ce cliché plein d'amour a aussitôt séduit quelques-uns des abonnés de l'animatrice de 36 ans, qui se sont vite manifestés dans les commentaires. "C'est adorable ! Plein d'amour pour tous les quatre", "Joyeux anniversaire petite Claudia et plein de bonheur pour vous", "J'adore ! Et quel joli prénom !", pouvait-on lire dans les réactions.

Trop chou !