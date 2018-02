Karine Ferri, "maman louve" avec Maël : "C'est la prunelle de mes yeux"

Le 22 février prochain, Karine Ferri sera aux commandes de la nouvelle émission Regarde moi : un silence pour tout se dire, sur TFX (anciennement NT1). Le public la retrouvera aussi dans Les plus belles mariées, The Voice 7 et The Voice Kids, sur TF1. De beaux projets qui pourraient lui mettre une grosse pression.

Pourtant, la belle brune de 35 ans est très sereine et ce grâce aux deux hommes de sa vie : Yoann Gourcuff et son fils Maël. "Je partage ma semaine entre Paris et Rennes, où j'ai ma vie de famille. Cet équilibre me permet de ne pas ressentir la tension qu'il peut y avoir dans le milieu de la télé avec cette course contre la montre permanente. Quand je termine mes émissions, je retrouve mes deux hommes et je mène une vie normale. J'accompagne mon fils Maël, qui aura deux ans en avril, à la crèche, je fais les courses", a confié Karine Ferri.

Nul doute que la jeune maman attend avec impatience de célébrer l'anniversaire de son fils, qui lui a offert le plus beau rôle de sa vie : "Je suis une maman louve. Maël est la prunelle de mes yeux. Je lui dit : 'Je t'aime.' toute la journée. Etre maman, c'est le plus beau des rôles. J'avais tellement hâte de le devenir."

Très soucieuse de l'homme qu'il deviendra, Karine Ferri met un point d'honneur à lui inculquer des valeurs qui sont "le respect de l'autre, la bienveillance", et "l'entraide". "Et je ferai tout pour qu'il ne se considère pas comme un privilégié. C'est important pour moi de lui inculquer la notion de travail, de défi et de mérite", a-t-elle ajouté.

Concernant son compagnon Yoann Gourcuff, avec lequel elle s'est pacsée, Karine Ferri a assuré laisser faire les choses concernant le mariage : "Beaucoup de femmes rêvent de mariage, je pense qu'il faut laisser faire la vie, tout simplement."

L'intégralité de l'interview de Karine Ferri est à retrouver en intégralité dans le Télé 7 Jours du 12 février 2018.