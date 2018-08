Karine Ferri maman : Son message émouvant après son accouchement

Le 16 juillet 2018, Karine Ferri (36 ans) accueillait son deuxième enfant, une adorable petite fille prénommée Claudia, née de ses amours avec le footballeur Yoann Gourcuff. Maintenant qu'elle profite de nouveau des joies de la maternité après la naissance de son premier fils Maël (2 ans), la présentatrice de TF1 – qu'on retrouvera dans la prochaine saison de Danse avec les stars – a adressé un message touchant sur les réseaux sociaux.

C'est sur son compte Instagram que Karine Ferri a décidé de rendre hommage le 31 juillet 2018 à la clinique Saint-Grégoire de Rennes qui s'est occupée d'elle lors de sa grossesse. "Après tant d'émotions, tant de bonheur, je remercie du fond du coeur la clinique Saint-Grégoire à Rennes pour leur bienveillance, leur accueil, leur patience et leur gentillesse", a-t-elle écrit en légende d'une photo du personnel médical avant d'ajouter : "C'est une maternité à taille humaine qui tient compte des attentes et des besoins des mamans ET des papas."

Très contente du service qu'elle a reçu, Karine Ferri est fière d'avoir accouché à deux reprises dans la clinique Saint-Grégoire : "C'est ici que j'ai donné naissance à mes deux enfants et nous n'oublierons jamais les personnes fabuleuses qui ont croisé notre route pour nous aider à vivre au mieux ces deux moments extraordinaires. Merci au personnel médical."