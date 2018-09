Karine Ferri maman (très) active : Comment elle s'organise pour ses enfants

Karine Ferri est sans conteste l'une des animatrices phares du groupe TF1. En plus d'avoir fait sensation avec Regarde-moi, un silence pour tout se dire (TFX), elle s'est vu confier Les Plus Belles Mariées, Le Grand Bêtisier de l'été et Chéri, épouse-moi maintenant. Elle épaulera également Nikos Aliagas dans les prochaines saisons de The Voice (la 8e) et The Voice Kids (la 5e). Et pour finir, les téléspectateurs la retrouveront à partir du 29 septembre au côté de Camille Combal, dans Danse avec les stars 9. Un emploi du temps bien chargé pour la jeune maman de 36 ans qui doit donc faire des aller-retour entre Dijon – ville dans laquelle elle réside avec sa famille – et Paris.

Nos confrères de Gala lui ont donc demandé comment elle s'organisait pour ses enfants Maël (2 ans) et Claudia (née le 16 juillet 2018). "Tout est une question d'organisation. C'est vrai que je tourne beaucoup. Mais je ne suis pas au bureau tous les jours, c'est l'avantage", a expliqué la compagne du footballeur Yoann Gourcuff.

Elle a ensuite souligné qu'elle ne tournait pas tous les jours et pouvaient donc se consacrer à ses proches : "Il y a des mamans qui partent le matin et qui rentrent tard le soir et qui ne voient pas beaucoup leurs enfants. Moi, j'ai la chance de ne pas tourner tous les jours. J'aménage mon emploi du temps. J'ai pas mal de moments off qui me permettent évidemment d'être avec ma famille qui reste ma priorité de toute façon."