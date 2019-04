Karine Ferri : Message d'amour à Yoann Gourcuff et leurs enfants pour ses 37 ans

L'animatrice Karine Ferri (37 ans) nage en plein bonheur.

Jeudi 25 avril, celle que l'on retrouvera bientôt à la coanimation de The Voice a célébré un anniversaire très particulier : le sien. Et généreuse comme elle est, c'est à ses proches qu'elle a adressé un tendre message d'amour.

Sur Instagram, l'acolyte de Nikos Aliagas, qui est en couple avec le footballeur Yoann Gourcuff, a eu une pensée pour sa moitié et pour les deux enfants nés de leur histoire d'amour, Maël (3 ans) et Claudia (9 mois). "1 année de plus ! Merci la vie de me combler d'un amour inconditionnel chaque jour qui passe. Mes 3 amours, à leurs côtés j'avance sur le chemin de la vie, sereine et heureuse, je ne l'ai jamais autant été", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle vêtue d'une robe aérienne et dansant sur une plage.