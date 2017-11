Karine Ferri pose en nuisette très décolletée : La photo sexy !

Les abonnés Instagram de Karine Ferri ne sont jamais déçus !

Régulièrement, l'animatrice du groupe TF1 poste des clichés sensuels et glamour. Mercredi 15 novembre 2017 par exemple, c'est une photo en noir et blanc qu'elle a publiée sur son compte. On l'y découvre vêtue d'une nuisette blanche au décolleté généreux.

Et le cliché étant pris en plongée, ses abonnées ont une vue imprenable sur son beau décolleté. "Divinement belle !", "Très jolie Karine... et surtout très naturelle", "Photo très belle très expressive en noir et blanc", "Splendide magnifique #karine vous devriez mettre cette photo sous cadre. L'expression,le charme, la grâce, les couleurs sont dignes des plus belles oeuvres", a-t-on notamment pu lire parmi les commentaires. De quoi donner le sourire à la maman de Maël (né en avril 2016).

Samedi prochain, le public de TF1 pourra la retrouver dans Danse avec les stars 8. C'est à son tour de coanimer le concours de danse avec Sandrine Quétier. Une soirée qui s'annonce une fois de plus exceptionnelle puisque, cette semaine, les couples devront rendre hommage à l'un de leurs proches. Les notes obtenues s'ajouteront à celles raflées la semaine dernière lors de la soirée Switch.

Karine Ferri connaît bien l'émission puisqu'elle y a participé l'an dernier. La belle brune de 35 ans a vécu son aventure avec Yann-Alrick Morteuil. Elle avait dû s'incliner en demi-finale face à Artus, Camille Lou et Laurent Maistret (le grand gagnant).