Karine Ferri : Premier Noël "fort en émotions" avec son fils, Maël

Ce Noël aura une saveur toute particulière pour Karine Ferri. Devenue maman pour la toute première fois en avril dernier – elle a accueilli un petit garçon prénommé Maël avec son compagnon Yoann Gourcuff –, l'animatrice de 32 ans passera des fêtes de fin d'année particulières. Les premières à trois.

Alors que les téléspectateurs pourront la retrouver ce vendredi 23 décembre sur TF1, à partir de 20h55 dans l'émission C'est Noël, tout est permis avec Arthur, Karine Ferri accorde une interview au site MYTF1. La candidate de la saison 7 de Danse avec les stars, éliminée en demi-finale, y évoque ses plus beaux souvenirs de Noël mais également la manière dont elle a prévu de passer celui de cette année.

Si l'animatrice de TF1 et RFM confie n'avoir "que des beaux souvenirs", elle avoue que celui de 2016 aura "une saveur particulière". "Je pense que ce Noël 2016 sera mon plus beau car c'est le tout premier de mon fils", déclare-t-elle.

Installée à Rennes avec Yoann Gourcuff (le footballeur de 30 ans occupe le poste de milieu offensif au Stade rennais), Karine dévoile qu'elle passera Noël dans l'Ouest. "Avec ma famille et celle de mon chéri. Ce sera du côté de la Bretagne, ce qui est pas mal pour ceux qui aiment les fruits de mer. Ils ont de très bons produits !", s'enthousiasme-t-elle.

Et lorsqu'on lui demande quel est le plus cadeau de Noël de toute sa vie, la jeune maman répond avec amour et tendresse. "C'est mon fils, même s'il est né en 2016. Mais j'étais enceinte l'année dernière à Noël. J'apprécie plus les moments en famille, le partage que les cadeaux. Le premier Noël de mon fils va être un moment émouvant, fort en émotions. Il est le plus beau des cadeaux."

Olivia Maunoury