Karine Ferri rend hommage à Grégory Lemarchal : "12 ans..."

Voilà déjà douze ans que le talentueux Grégory Lemarchal s'en est allé.

Le 30 avril 2007, le chanteur de 23 ans, grand gagnant de la Star Academy 4 (TF1), était emporté par la mucoviscidose. Depuis, ses proches poursuivent son combat à travers l'association Grégory Lemarchal qui vient en aide aux personnes atteintes de cette maladie touchant principalement les voies respiratoires et le système digestif. Elle finance également la recherche sur la mucoviscidose et une maison d'accueil des patients située à Rueil-Malmaison.

En ce triste anniversaire, son ancienne compagne Karine Ferri a pris la parole sur Instagram. La belle brune aujourd'hui maman de deux enfants – Maël (3 ans) et Claudia (9 mois), fruits de ses amours avec Yoann Gourcuff – a indiqué en légende d'un cliché de Grégory Lemarchal tout sourire : "Grégory a laissé sa marque dans le coeur de millions de gens, et dans le combat contre la mucoviscidose. Nous pensons à lui, et à ceux qui luttent contre cette maladie. #mobilisation #12ans #NeJamaisOublier #NeJamaisBaisserLesBras #LeCombatContinue."

Karine Ferri n'est évidemment pas la seule à avoir eu une pensée pour Grégory. Karima Charni, qui avait été sa camarade à la Star Academy, a indiqué en reprenant l'une de ses chansons : "De temps en temps, je pense à tort que pas de larmes, c'est d'être fort. Au fond ce que j'attends, c'est voir le bout de nos efforts, que l'amour soit là encore." Gageons que d'autres témoignages devraient affluer au cours de la journée...