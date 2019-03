Karine Ferri resplendissante en cuissardes : Son look sexy charme la Toile

Karine Ferri est sur tous les fronts ! En plus d'animer plusieurs émissions de TF1, comme The Voice, The Voice Kids, Danse avec les stars ou encore l'Euro Millions, et de profiter de sa famille, la belle brune de 36 ans s'adonne à d'autres activités qui la passionnent. La maman de Maël (2 ans et demi) et de Claudia (née en juillet dernier), tous les deux fruits de ses amours avec le footballeur Yoann Gourcuff nous l'a prouvé en postant une nouvelle photo qui a fait sensation.

Vraie modeuse, Karine Ferri se devait de participer à la Fashion Week qui a débuté le 25 février dernier. Ce samedi 2 mars 2019, elle a confirmé sa participation sur son compte Instagram. On pouvait donc la retrouver sur son 31, vêtue d'un blazer élégant faisant office de robe. Si sa tenue était déjà sublime, sa paire de cuissardes a attiré tous les regards. Une chose est sûre, Karine Ferri ne passera pas inaperçue dans les rues de la capitale.

Totalement séduits par cette publication, les fans de Karine Ferri n'ont pas été avares de compliments. "Tu es resplendissante Karine", a écrit une internaute, suivi par une autre fan : "Votre tenue est sublime."