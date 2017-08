Karine Ferri s'est pacsée à Yoann Gourcuff, ses confidences...

En voilà une bonne nouvelle, et la principale intéressée ne nie pas l'information, au contraire ! Karine Ferri (35 ans) et son amoureux, le footballeur Yoann Gourcuff (31 ans), sont "récemment" passés devant le tribunal d'instance pour sceller leur amour. Pas de mairie ni d'église (du moins pour le moment) puisqu'ils se sont dit oui pour un Pacs. C'est le magazine Gala, dont la jolie brune fait la couverture dans le cadre de la diffusion de la dernière saison de The Voice Kids (TF1), qui révèle cette information.

"Le plus bel engagement, c'est de donner la vie, d'avoir un enfant, répond l'animatrice qui avait gardé secrète la nouvelle de leur union au journaliste qui la questionne sur l'importance dans sa vie de l'engagement. Après, il y a des choses qui peuvent me tenir à coeur... Mais je préfère rester discrète sur ma privée."

En couple depuis 2011, le milieu offensif au Stade rennais FC et Karine Ferri ont un fils, Maël (1 an). Un "petit prince" comme signifie son prénom en breton, qui a changé sa vie. "Je n'ai eu ni peur de la grossesse ni de l'accouchement mais, comme toute maman je crois, en devenant mère, je suis devenue plus vulnérable : je ne dors plus comme avant, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur que quelque chose se passe. Maël est ce que j'ai de plus cher au monde, c'est la prunelle de mes yeux", explique-t-elle.

Lorsqu'elle évoque "[s]on Pacsé", Karine Ferri a des mots tout aussi tendres. C'est la complémentarité qui fait la richesse du Breton et de la Méditerranéenne. Dévoilant que leurs tempéraments sont "peut-être culturellement différents", Karine Ferri ajoute : "Les fondamentaux sont identiques. On partage une même façon de voir les choses, on a reçu la même éducation, on nous a enseigné les mêmes valeurs. C'est ce qui importe le plus. Surtout quand on a un enfant."

Et le couple envisage-t-il d'avoir un autre bébé ? "J'ai toujours aimé les grandes et belles familles, avec plein d'enfants", concède l'ex-compagne de Gregory Lemarchal. Il faudra donc peut-être bientôt s'attendre à une autre heureuse nouvelle...

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Karine Ferri dans le magazine Gala, en kiosques le 23 août 2017.