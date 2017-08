Karine Ferri, ses kilos post-grossesse : Elle dévoile comment elle a fondu

Le 6 avril 2016, Karine Ferri (35 ans) et Yoann Gourcuff (31 ans) ont accueilli leur premier enfant, le petit Maël. Et comme pour beaucoup de mamans, celle qui accompagne Nikos Aliagas à la présentation de The Voice et The Voice Kids, ce bonheur a été synonyme de prise de poids. Pour le magazine Gala, la jeune femme qui s'est récemment pacsée évoque ces kilos en trop et revient sur la façon dont elle les a perdus.

Le belle brune qui a posté tout l'été des photos de sa sublime silhouette retrouvée l'avoue, avoir participé à la saison 7 de Danse avec les stars, six mois seulement après son accouchement, a été d'une sacrée aide. Il faut dire que danser au moins cinq heures par jour, presque tous les jours, est un excellent moyen de fondre...

L'ex-compagne du regretté Gregory Lemarchal a donc vite perdu ses petites rondeurs. Aujourd'hui, elle a recours trois ou quatre fois par semaine à un coach sportif, qui lui concocte un programme personnalisé afin de parfaire son corps de sirène. Mais qu'on se le dise, Karine Ferri n'a jamais eu honte de ses kilos post-grossesse, bien au contraire. "Moi, j'étais contente d'avoir ces kilos en trop, car c'était ceux du bonheur d'avoir donné la vie, et ça c'est magnifique", déclare-t-elle à nos confrères.

N'étant "ni dans l'excès, mais pas dans la privation non plus", la pétillante brune continue donc de prendre soin de son corps, tout en se faisant plaisir. Un juste équilibre.

