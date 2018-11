Karine Ferri, ses photos volées : "Bas et horrible"... Iris Mittenaere dénonce

Karine Ferri et Iris Mittenaere ont fait connaissance sur le plateau de Danse avec les stars 9. La coanimatrice du programme et la participante se sont rapprochées, et la présentatrice peut compter sur le soutien de Miss Univers 2016.

"C'était important en tant que femme, amie et présentatrice sur la même chaîne de la défendre. Je trouve ça bas, petit et horrible de faire ça, d'autant plus à une maman. C'est moche car ces personnes ont des mères, des femmes, et ça ne leur ferait pas plaisir si elles étaient attaquées ainsi", déclare au magazine Télé Star la danseuse qui s'est blessée cette semaine. Iris Mittenaere est remontée et défend son amie dans le cadre de l'affaire qui l'a opposée à Cyril Hanouna.

Petit rappel des faits. D'anciennes photos volées de Karine Ferri dénudée – publiées à l'époque dans le magazine Playboy et qui avaient été interdites de diffusion – ont été diffusées dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Des images qui n'auraient jamais dû faire surface et qui ont amené la maman de Maël (2 ans) et Claudia (4 mois) à adresser un courrier de mise en demeure à la chaîne, à la société de production et à Cyril Hanouna pour l'exploitation de ces photos. TF1 et Karine Ferri ont également saisi le CSA.

Ce n'est pas la première fois qu'Iris Mittenaere s'exprime sur le sujet. "Je trouve ça nul de s'attaquer à elle de cette façon", disait-elle début novembre au Parisien. Camille Combal, collègue de l'animatrice, lui avait aussi apporté son soutien.