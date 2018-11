Karine Ferri sort du silence après la diffusion de ses photos dans TPMP

Karine Ferri sort du silence !

Interrogée par nos confrères du Parisien.fr sur son bras de fer judiciaire qui l'oppose désormais à Cyril Hanouna, la co-animatrice de Danse avec les stars et The Voice Kids a d'entrée de jeu expliqué l'histoire de ces photos. Pour rappel, ce dernier a pris la liberté de diffuser de vieilles photos dénudées d'elle (volées et interdites de diffusion) dans Touche pas à mon poste (C8).

Elle s'est expliquée une bonne fois pour toutes : "J'ai fait ces photos il y a dix-huit ans, à l'âge de dix-huit ans : un âge où l'on est naïf et où l'on fait confiance. Elles ont été vendues à mon insu, sans que je le sache, et se sont retrouvées en Une d'un magazine et ailleurs, comme si j'avais posé pour eux. Ce qui est faux. Jamais je n'aurais fait cela. C'était du vol et de l'abus de confiance. J'ai porté plainte aussitôt. J'ai gagné le procès en 2004 et elles ont été interdites de diffusion."

D'où sa surprise de les voir resurgir en 2018, dans TPMP. "Cela a été fait volontairement pour nuire (...) Quel exemple donne-t-il aux enfants qui regardent son émission ? Diffuser ces photos lentement à une heure de grande écoute, c'est inapproprié (...) C'est violent, sorti du contexte", a-t-elle analysé.

Dans la foulée, Karine Ferri a assuré ressentir une forme de "harcèlement moral" de la part du show de C8 et a regretté cette manière de faire de la télévision. "Je n'ai pas compris cette violence, cet acharnement. Moi, je n'ai jamais fait de télévision pour nuire ou faire du mal. Je n'aime pas la polémique. J'ai toujours présenté des programmes qui véhiculaient de belles valeurs (...) Ce n'est pas la première fois que les choses dérapent dans TPMP, c'est même souvent chez eux", a-t-elle insisté.

Depuis la diffusion de ces clichés dans Touche pas à mon poste (C8) le 31 octobre dernier, la compagne du footballeur Yoann Gourcuff et maman de Maël (2 ans) et Claudia (3 mois) accuse le coup. D'autant que, depuis qu'elle a décidé d'alerter le CSA et de mettre en demeure C8, Cyril Hanouna et sa société H2O Productions, avec le soutien de TF1, Karine Ferri (36 ans) a été harcelée sur les réseaux sociaux par les fans de TPMP lui reprochant sa réponse juridique. Une situation qui l'a poussée à fermer son compte Twitter au début du mois de novembre.

Il faut rappeler que ces photos (interdites de diffusion et de publication) ont été mises en ligne en premier par le site belge Dhnet.be, reprises par le site Public.fr et ensuite diffusées dans TPMP... Il faut croire que ni les uns ni les autres ne se sont renseignés sur la légalité de ces photos !