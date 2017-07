Karine Ferri, sublime jeune maman décolletée, fait sensation

Karine Ferri fait monter la température sur les réseaux sociaux.

Au beau milieu de l'été, l'animatrice de 35 ans a décidé de publier plusieurs photos d'elle-même issues d'un shooting avec la photographe Sylvie Castioni, la maquilleuse Laetitia Delhaie et le styliste Julien Mazzoli. Sur celles-ci, la compagne du footballeur Yoann Gourcuff et maman d'un petit Maël (15 mois) apparaît renversante de beauté dans une longue robe blanche en crochet et dentelle... Une tenue très décolletée mettant bien en valeur sa magnifique silhouette !

"Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé d'où venait ma robe... Il s'agit de la robe Kya de chez @bashparis (collection été 2016) #broderie #robelongue #bashparis #shootingphoto", a simplement commenté Karine Ferri ce 24 juillet 2017 face à un flot de commentaires saluant son style et sa plastique.

"Cette robe est magnifique et te va à merveille", "Tu es très sexy dans cette robe !", "Quelle femme sublime, un vrai rayon de soleil", "Jolie photo et magnifique modèle !! Cette robe met en valeur ta beauté", "Vous êtes très jolie... ainsi que le décolleté qui va avec !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Deux magnifiques clichés à retrouver ci-dessous :